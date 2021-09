Code e pochi steward allo stadio: dal Comune attaccano De Laurentiis!

Nel corso della trasmissione radiofonica di Raffaele Auriemma, Si gonfia la rete su Radio Marte, è intervenuto Carmine Sgambati della Commissione Sport del Comune di Napoli. La questione posta alla sua attenzione ha riguardato le lunghe code di tifosi all'esterno dello stadio, per assistere alle partite al Diego Armando Maradona, e la difficoltà trovata dalla società che cura il reperimento degli steward (in molti, ha spiegato Auriemma, evitano di accettare il lavoro percependo già il reddito di cittadinanza, ndr).

Di pronta risposta, Sgambati ha sostenuto: “La soluzione per le lunghe code non spetta al Comune, ma a chi gestisce l’evento in quel momento. È un problema che riguarda la SSC Napoli e l'ordine pubblico. De Laurentiis prendesse 200 steward in più, così la gestione sarebbe più semplice.

Nessuno accetta un lavoro del genere a causa del Reddito di Cittadinanza? Se il presidente De Laurentiis pagasse gli steward 100 euro, invece di 30, probabilmente ci sarebbero più persone disposte a lavorare".

Secondo quanto sostenuto, quindi, la questione inerente la gestione dei possibili assembramenti fuori lo stadio non è considerata di competenza del Comune di Napoli.