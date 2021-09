Napoli-Benevento, le grandi delusioni

Sconfitta pesante, davanti ai propri tifosi, ieri al Diego Armando Maradona per la squadra di Spalletti.

Rimediare un 1-5 contro il Benevento, sprovvisto di quattro nazionali, non è accettabile.

Le colpe della debacle non sono però da assegnare ai tanti primavera, ma alle pessime prestazioni dei titolari non partiti con le nazionali.

Contro il Benevento ci si aspettava un ritorno in grande stile di Hirving Lozano, il messicano deve tornare al 100% della forma, il giocatore visto ieri è solo un lontano ricordo di quella 'bambola assassina' capace di siglare 11 reti nello scorso campionato.

Politano non si è comportato meglio di Lozano, anzi, non solo è stato autore di una fase offensiva sterile, è anche colpevole di non aiutare i compagni in fase difensiva.

Malcuit è tornato quel giocatore che eravamo abituati a vedere tra la prima fase a Napoli e la stagione a Firenze, impreciso e poco attento. Totalmente un'altra versione rispetto a quella apprezzata e, a quanto pare, illusoria, scesa in campo contro il Bayern Monaco.