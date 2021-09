Ipotesi Petagna contro la Juve? Solo ad una condizione

Adam Ounas ed Andrea Petagna scalpitano per trovare un po' di spazio da titolari o subentranti contro la Juventus.

Dopo la permanenza alle pendici del Vesuvio, dopo un calciomercato turbolento che li vedeva come partenti, alla fine sono rimasti l'algerino e l'ex SPAL che hanno inciso e deciso nella sfida contro il Genoa.

Ora, nel match che conta contro i bianconeri, scalpitano per una maglia da titolare o uno spazio a partita in corso che possa mettere in mostra le loro qualità.

Andrea Petagna, sarebbe l'indiziato numero uno per sostituire Victor Osimhen laddove il ricorso in appello non dovesse dare i suoi frutti e la squalifica non venisse ridotta.

Per lui sarebbe pronta una maglia da titolare per cercare di mettere in difficoltà la retroguardia bianconera. Più complicata la titolarità di Ounas, molto più quotata l'ipotesi di un ingresso a partita in corso.