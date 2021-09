Verso Leicester-Napoli: tre big a rischio per la sfida di UEL

Nuove grane per il Napoli in vista dell'impegno di UEFA Europa League da disputarsi contro il Leicester subito dopo la sfida con la Juventus dell'11 settembre.

Il big match del Gruppo C potrebbe risentire dell'assenza di alcuni elementi chiave per i partenopei, tra cui: Koulibaly, Osimhen ed Ospina. Infatti, in Inghilterra, chi rientra da zone come Sud America e da alcune zone dell'Africa, è soggetto a dieci giorni di quarantena.

Dato che questi nazionali dovrebbero far rientro all'ombra del Vesuvio orientativamente prima della sfida contro la Juventus, non decorrerebbero i dieci giorni necessari per poter accedere nel Regno Unito.

Così, il Napoli è al lavoro con la UEFA per limare questa situazione ed avere tutti i suoi big a disposizione per la sfida contro i foxes.

"Risparmiato", per così dire, il nuovo acquisto André-Franck Zambo Anguissa, che giocherà in Camerun, zona dell'Africa esclusa dalla lista delle zone rosse.