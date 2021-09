Ospina, spunta l'ipotesi per farlo rientrare in tempo

Mister Spalletti, in vista della partita contro la Juventus l'11 settembre, dovrà fare a meno di Alex Meret, vittima di un infortunio che lo terrà fermo per circa un mese. David Ospina, numero 12 azzurro di assoluta affidabilità, giocherà invece con la Colombia la notte del 10 settembre. Situazione di emergenza dunque per il Napoli, che corre il rischio di giocare il big match senza neanche uno dei due portieri titolari.

Per questo motivo il Napoli sta correndo ai ripari. Secondo quanto riportato dalla redazione di Sky Sport, gli azzurri stanno prendendo in considerazione l'ipotesi di un volo privato per il portiere colombiano. In questo modo l'estremo difensore potrebbe anticipare il rientro in Italia ed essere al top per la sfida di campionato.