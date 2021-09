Venerato: "Ounas ha rinnovato per un altro anno. Rinnovo Insigne? Finché non parla con De Laurentiis è impossibile"

Il giornalista Ciro Venerato ha parlato a Kiss Kiss Napoli in merito al futuro di Adam Ounas. L'algerino sembrava ormai destinato a lasciare i colori azzurri, alla fine però ha continuato l'avventura con il Napoli:

"Ounas ha prolungato il suo contratto con il Napoli di un anno! Insigne? Il rinnovo nasce dall'incontro tra lui e De Laurentiis, questo non c'è stato a Rivisondoli e non c'è stato fino ad ora, per vedere ancora Insigne in maglia azzurra questo incontro prima o poi dovrà esserci".