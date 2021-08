Tripletta Immobile contro lo Spezia: raggiunto un azzurro

Con la tripletta di Ciro Immobile siglata contro lo Spezia nella scorsa giornata, l'attaccante biancoceleste diventa primo per triplette in Serie A raggiungendo Dries Mertens e Mauro Icardi in questa classifica speciale.

Nella fattispecie, l'attaccante (ora) alla corte di Maurizio Sarri, ha timbrato il cartellino per tre volte in 90 minuti contro il Livorno nella stagione 2013/14, contro il Milan e la SPAL nella stagione 2017/18, contro la Sampdoria e l'Hellas Verona nella stagione 2019/20, e la scorsa giornata contro lo Spezia.

Le tre reti siglate nella recente sfida contro la squadra di Thiago Motta, gli valgono lo scettro di primo in questa particolare classifica: posizione che per l'appunto condivide con Dries Mertens e Mauro Icardi.

Al rientro dall'infortunio, il follettino belga potrebbe cercare di accendere la freccia del sorpasso per riprendersi lo scettro in solitaria.