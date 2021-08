Polemica Genoa-Napoli sul gol annullato a Pandev: cosa svela la moviola

L'episodio più discusso della sfida Genoa-Napoli è quello andato in scena sul gol (annullato) di Goran Pandev e le edizioni odierne de La Gazzetta dello Sport e Corriere dello Sport si soffermano sul caso:

Dopo uno spiovente in area di rigore, la rosea commenta: "Alex Meret interviene balzando fuori dai pali dello specchio nella traiettoria di Buksa che va verso il pallone e non cerca il portiere per non danneggiarlo".

"Pandev segna, Di Bello vede e convalida ma Fabbri dal VAR interviene a sproposito ed il direttore di gara ci ripensa". Il risultato è una rete annullata ingiustamente con Di Bello indotto all'errore dal VAR.

Diversa è l'interpretazione del Corriere dello Sport, secondo il quale, l'uscita di Alex Meret non avrebbe dovuto incrociare la traiettoria di Buksa che con un salto (a pallone ormai lontano dalle possibilità di possesso) disturba l'uscita dell'estremo difensore partenopeo.

Giusto fischiare il fallo per il quotidiano sportivo ed annullare la rete del momentaneo 1-1.