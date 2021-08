Lazio, un nuovo rinforzo per Sarri a parametro zero

Il francese Franck Ribery è prossimo ad essere un nuovo acquisto della Lazio di mister Maurizio Sarri.

L’ex Napoli, Juventus e Chelsea (fra le altre) sta costruendo una rosa esperta che possa essere al suo servizio e possa guidare i più giovani verso la giusta mentalità vincente.

Dopo il colpo Pedro dalla Roma (anch’egli non più giovanissimo), è in arrivo anche quello del francese Ribery dal mercato degli svincolati. Le parti sono al lavoro per chiudere l’accordo.

A riportarlo, è Tuttomercatoweb.com.