L'Atalanta torna su Petagna: il Napoli pensa ad uno scambio

L'uomo che ha sancito la vittoria del Napoli nella sfida di ieri contro il Genoa, potrebbe comunque lasciare i partenopei in questi ultimi giorni di calciomercato.

Su di lui si è fiondata nuovamente l'Atalanta, la squadra che più di tutte ha creduto in lui e l'ha lanciato nel grande calcio. Proprio Gian Piero Gasperini, che l'aveva lasciato partire a cuor leggero, ora lo rivorrebbe alla sua corte.

Non è un caso, poi, che il Napoli abbia chiesto informazioni per Sam Lammers: se la dea proverà l'affondo per il centravanti azzurro, i partenopei potrebbero chiedere in cambio l'attaccante olandese ed intavolare una trattativa.

Luciano Spalletti, in questo tran tran di calciomercato, gradirebbe la permanenza di Andrea Petagna; a riportare il tutto è l'edizione odierna del Corriere dello Sport.