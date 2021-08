Bagaglio pronto, ma in valigia ci sono i tre punti: l'ultimo regalo di Petagna?

La valigia era già pronta verso una nuova destinazione, proprio Genova, sponda blucerchiata, corte di Roberto d'Aversa.

In quella valigia vestiti, accessori, profumi, sapori inconfondibili di Napoli e quel souvenir che non ricordi d'aver preso, ma speri di non aver perso infondo al bagaglio, in mezzo ai garbugli.

Un souvenir da tre punti, quello che Andrea Petagna conservava gelosamente con un unico destinatario: la città di Napoli.

La quiete prima della tempesta

"Stai tranquillo mister, entro e faccio quello che devo fare", così, Andrea Petagna si è rivolto a Luciano Spalletti quando il mister gli ha chiesto se se la sentisse di entrare nonostante le ultime voci di mercato che lo vedevano lontano dalle pendici del Vesuvio.

Ed è proprio questa possibilità di lasciare Napoli che poteva non dargli la serenità necessaria per bucare i guantoni di Sirigu e gonfiare la rete, cosa che, invece, non è avvenuta.

L'uomo della provvidenza è colui che non ti aspetti, colui che era destinato a lasciare la maglia azzurra al fischio finale come uno dei tanti, senza possibilità di mostrare sul campo il suo vero valore.

L'uomo della provvidenza diventa colui che, quando c'è stato bisogno, sul campo, ha sempre dato il massimo; anche quando le condizioni ed il modulo di gioco erano avversi al suo solito stile (come accaduto nella gestione Gattuso).

Ebbene sì, la valigia era già pronta verso una nuova destinazione, proprio Genova: la città in cui ha lasciato un timbro pesante, da tre punti e che ora può diventare la città della svolta.

"Andrea, svuota la valigia"

"Tu resti qua", gli ha urlato Luciano Spalletti mentre Petagna correva verso la panchina in preda all'esultanza prima di sciogliersi in un abbraccio col mister le cui parole non lasciano spazio ad altre interpretazioni e rumors di mercato.

Il tecnico di Certaldo non vorrebbe privarsi del suo centravanti di peso che ha tante offerte e l'attenzione su di sé di molti club. Prima fra tutti l'Atalanta che l'aveva lanciato, poi lasciato partire a cuor leggero e che ora lo riaccoglierebbe a braccia aperte.

Il Napoli ora ha la possibilità di blindarlo, non lasciarlo partire e non commettere lo stesso errore della dea qualche tempo fa: ora è Petagna l'uomo che può fare la differenza e Luciano sa che deve e può toccare i punti giusti.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Matteo Grassi