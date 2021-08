Anguissa-Napoli, visite mediche in corso: la formula dell'operazione

AGGIORNAMENTO 10:45 - Visite mediche in corso per quello che sarà il secondo (e probabilmente ultimo) colpo di mercato estivo del Napoli della stagione 2021/2022.

André-Frank Zambo Anguissa è un classe '95 pronto a mettersi a disposizione di Luciano Spalletti in questa stagione. Arriva all'ombra del Vesuvio, dal Fulham, con la formula del prestito con diritto di riscatto fissato a 10 milioni di euro.

A confermarlo è il collega ed esperto di calciomercato, Gianluca Di Marzio.

AGGIORNAMENTO 09:15 - Come riportato da Sky Sport, il Fulham ha accettato le condizioni del Napoli. Tra poche ore il giocatore si sottoporrà alle visite mediche: c'è il sì all'offerta di prestito con diritto di riscatto a 10 milioni di euro.

Il direttore sportivo del Napoli, Cristiano Giuntoli, sta provando a piazzare il colpo a sorpresa per il centrocampo quando siamo quasi alla chiusura del calciomercato.

Il nome caldo, secondo La Gazzetta dello Sport ed Il Mattino è quello di André Zambo Anguissa, centrocampista del Fulham e della nazionale camerunense.

Le sue prestazioni sono state chieste in prestito e la società ha aperto ad un prestito oneroso; si lavora, in queste ore, per limare le ultime distanze e portare il 25enne alle pendici del Vesuvio.

Più lontani, ormai, i profili di Jerdy Schouten del Bologna e quello di Nahitan Nandez del Cagliari: ad oggi, tutte le strade portano ad Anguissa.