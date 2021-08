Petagna: "Con Spalletti dimostrerò tanto, ci tiene a me. Con il mio fisico faccio fatica, ho bisogno di minuti in più"

Al termine del match Genoa-Napoli, Andrea Petagna è intervenuto ai microfoni di DAZN. Di seguito quanto evidenziato dalla nostra redazione:

"Volevi entrare a tutti i costi?

Sì non vedevo l'ora. Nell'ultimo mese ho avuto un piccolo infortunio. Da venti giorni sto con la squadra e mi sento meglio. Sono contento per il gol.

Non pensavo neanche di essere qui stasera, ci sono state tante vicende questa settimana. So quanto valgo, ho sempre fatto bene l'anno scorso, poi non c'è stata possibilità di dimostrare. I miei compagni sanno il mio valore e il mister ci tiene a me. I ragazzi della squadra avevano detto che avrei segnato stasera, in particolare Fabian e Ospina mi stanno vicino. Siamo una grande squadra dobbiamo pensare in grande, con Spalletti dimostreremo di esserlo.

4 gol su 5. ti piace entrare e segnare?

Sì, ma con il mio fisico faccio fatica. Ho bisogno di giocare più minuti per dimostrare più caratteristiche".