UFFICIALE - Sorteggi UEFA Europa League: Napoli e Lazio saranno pre-abbinate

Oggi, alle ore 12:00, si terranno i sorteggi di UEFA Europa League e scopriremo chi saranno le avversarie del Napoli nella fase a gironi.

Nel frattempo, la UEFA ha diramato una lista di squadre che saranno pre-abbinate; vale a dire, quindi, che non giocheranno mai in contemporanea.

Nel caso di una federazione che abbia due o più rappresentanti, le squadre sono state per l'appunto pre-abbinate di modo che, se una delle due dovesse essere sorteggiata nel gruppo A,B,C o D, l'altra squadra appartenente alla stessa federazione verrà assegnata automaticamente ad un gruppo tra: E,F,G o H.

Ciò per far sì che le due squadre non giochino mai in contemporanea (una alle 18:45, l'altra alle 21:00) ed agevolare la programmazione televisiva.

Per la nostra Nazione, le squadre pre-abbinate saranno Napoli e Lazio.