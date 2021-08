Pugno duro UEFA, decisione drastica sulle trasferte ai tifosi in UCL e UEL

La preoccupazione per i contagi da Coronavirus sale sempre di più ed arriva finanche ai vertici UEFA che, in ottica UEFA Champions League e UEFA Europa League, adotterà delle nuove restrizioni.

Verranno, infatti, vietate le trasferte per i tifosi nella fase a gironi di queste due competizioni; lo scopo è quello di non aggravare ulteriormente la pandemia in atto.

Una decisione che lascerà senz'altro attoniti tutti gli appassionati, ma necessaria per la sicurezza e la salute mondiale.