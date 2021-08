Manolas vuole tornare in patria: si inserisce Raiola!

I tifosi e Luciano Spalletti attendono l'ultimo colpo di mercato per cercare di puntellare una rosa che ha già il suo notevole potenziale.

Nello specifico, i partenopei sono alla ricerca di un centrocampista da regalare al nuovo tecnico ed il profilo che maggiormente intriga è quello di Mady Camara.

Mino Raiola, il potentissimo agente di Manolas, è al lavoro per uno scambio da intavolare con l'Olympiakos per cercare di portare proprio Mady Camara all'ombra del Vesuvio ed il difensore greco nuovamente in patria.

La volontà dell'ex Roma di tornare in Grecia è dettata da motivi familiari ed il Napoli sembrerebbe volerlo accontentare.

Manca, però, l'offerta (o la contropartita) giusta da parte del club greco per concludere l'operazione.