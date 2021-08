L'Atalanta brucia la concorrenza di Napoli e Roma e chiude un colpo a centrocampo

L'ex obiettivo del Napoli, di proprietà dell'AZ Alkmaar, Teun Koopmeiners, ha parlato ai microfoni di ESPN dopo l'eliminazione dalla prossima Europa League contro il Celtic aprendo al trasferimento all'Atalanta.

"Penso che ora siamo arrivati a un punto in cui i club possono trovare l'accordo - ha dichiarato Teun -. In definitiva, tutte le parti devono essere in grado di trarne vantaggio ed essere soddisfatte. Ho la sensazione che ci stiamo avvicinando a quel punto".

La dea chiude un altro colpo a centrocampo soffiando il talentuoso olandese alla concorrenza di Napoli e Roma: un nuovo acquisto che accresce ulteriormente il livello della Serie A.