Amrabat-Napoli, le distanze si azzerano! La formula dell'operazione

In questi ultimi giorni di mercato il Napoli proverà a regalare un nuovo centrocampista a Luciano Spalletti che servirà per aumentare la qualità in quel reparto.

Dall'Olympiakos, squadra che vuole Kostas Manolas, piace molto Mady Camara. Il Guinenano è entrato nelle grazie della dirigenza partenopea e Raiola sta provando ad intavolare uno scambio con la società greca per accontentare entrambe le parti.

Il nome che però è più vicino al Napoli è quello di Sofyan Amrabat: non è il primo giocatore nella lista di gradimento di Spalletti, ma è l'unico giocatore che i partenopei possono prendere (attualmente) con la formula del prestito.

La Fiorentina pensa di inserire un obbligo di riscatto nell'operazione; formula poco gradita al Napoli che potrebbe controbattere con un obbligo al raggiungimento di alcuni obiettivi.

In ogni caso, il marocchino, è il giocatore più vicino a vestire d'azzurro per la prossima stagione rispetto a tutti gli altri obiettivi.

Ultimo nome è quello del 22enne Zaydou Youssouf: il Saint-Etienne vuole monetizzare dalla sua cessione mentre il Napoli vorrebbe il giocatore in prestito. Troppa distanza ma si tratta tra le parti anche se la possibilità di riuscita dell'operazione è più che bassa.