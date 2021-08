La Serie A contro la pausa delle Nazionali: anche 5 giocatori del Napoli potranno evitare la convocazione

Dopo Premier League e Liga, anche la Lega dichiara il suo supporto per i club che decideranno di non lasciar partire i propri calciatori convocati dalle rispettive Nazionali in cui al proprio rientro sarà prevista la quarantena.

Un vero caos è quello che sta scoppiando attorno a questa vicenda che metterebbe a rischio l'intera pausa delle Nazionali considerando che il numero di calciatori coinvolti è davvero molto alto, nonostante manchino ancora molte convocazioni.

ECCO IL COMUNICATO:

"La Lega Nazionale Professionisti Serie A comunica che, in occasione della finestra FIFA di settembre 2021, sosterrà in ogni sede la decisione dei propri Club di non rilasciare i calciatori convocati dalle rappresentative nazionali per giocare in paesi al cui rientro in Italia sia previsto l’isolamento fiduciario in ottemperanza alle disposizioni di legge vigenti in materia di virus Sars – Cov – 2.

Diversamente la decisione della FIFA di non estendere le eccezioni alle convocazioni per i paesi dove sussista un obbligo di quarantena al rientro (circolare 1749 FIFA) e le diverse limitazioni connesse alla diffusione della pandemia creerebbero disparità competitive per le squadre che consentissero ai propri tesserati di viaggiare in tali paesi".

Pausa Nazionali, i calciatori del Napoli che dovrebbero partire

Al riguardo arriva anche il messaggio su Twitter di Carlo Alvino che, dopo la notizia, ricorda i calciatori del Napoli che sarebbero dovuti partire (Ounas, Koulibaly, Lozano, Ospina e Osimhen), saltando così il big match Napoli-Juventus, potranno evitare di rispondere alla convocazione.

ECCO IL TWEET:

Anche la Lega di A contro la Fifa. Non dovranno rispondere alle convocazioni Ounas, Koulibaly, Lozano, Ospina e Osimhen che avrebbero saltato Napoli-Juventus pic.twitter.com/LENjj4RlPT — Carlo Alvino (@Carloalvino) August 25, 2021