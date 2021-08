Napoli, report allenamento: terapie per Zielinski e Ounas

La SSC Napoli rende noto il report allenamento effettuato quest'oggi in vista della sfida col Genoa prevista domenica 29 agosto, e fa anche il punto della situazione riguardo alle condizioni di alcuni calciatori. Ecco quanto riportato:

"Doppia seduta in programma oggi per il Napoli all'SSC Napoli Konami Training Center. Gli azzurri prepareranno il match contro il Genoa in programma domenica 29 agosto a Marassi per la seconda giornata di Serie A (ore 18.30). Nella sessione mattutina, dopo una prima fase di attivazione, la squadra ha svolto partita con porticine. A seguire i difensori hanno lavorato sulla fase difensiva sul campo 1, mentre il restante della squadra ha fatto lavoro sul campo 2. Successivamente questo secondo gruppo ha svolto lavoro di impostazione offensiva e conclusione al tiro mentre il gruppo di difensori ha svolto lavoro di forza.

Ghoulam ha svolto parte personalizzato e parte in gruppo. Zielinski terapie e palestra.

Demme in piscina. Ounas terapie per affaticamento muscolare.

Nel pomeriggio la squadra ha iniziato la sessione con una fase dedicata al torello. Successivamente esercitazione tattica a tutto campo e partitina a campo ridotto. Ghoulam ha svolto allenamento personalizzato in campo. Zielinski ha fatto piscina, Demme palestra e Ounas terapie".