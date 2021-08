C'è la fila per Palmiero: un altro club di Serie B l'ha chiesto al Napoli

Dopo il Cagliari, anche il Como è sulle tracce di Luca Palmiero, centrocampista di proprietà del Napoli. A riferirlo è Gianluigi Longari, giornalista di Sportitalia, che scrive così tramite Twitter:

"Napoli, anche il Como apprezza Palmiero".

Poi, aggiunge su Tuttomercatoweb:

"Dopo il Cagliari in Serie A anche un club di B si muove per Luca Palmiero, centrocampista del Napoli reduce dalle esperienze in prestito con il Pescara e Chievo Verona nelle ultime due stagioni. Stando a quanto raccolto dalla nostra redazione, il calciatore classe 1996 è finito nel mirino del Como".