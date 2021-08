Caso Manolas, duro faccia a faccia tra il Napoli e Raiola ma De Laurentiis non lima le sue richieste

Stando a quanto riportato da Il Corriere dello Sport, c'è stata una discussione molto accesa tra il Napoli, Manōlas e il suo agente, Mino Raiola. Il motivo dello scontro è legato alla mancata (almeno per il momento) cessione all'Olympiakos.

Non è un mistero che il greco abbia espresso il desiderio di tornare in patria, ma è anche vero che Spalletti ha grande considerazione di Manōlas e una sua partenza, ad una settimana esatta dalla chiusura del mercato, peserebbe come un macigno.

In tutto ciò, il presidente De Laurentiis continua a richiedere quindici milioni di euro per lasciar partire il difensore, cifra ritenuta ancora eccessiva dal club greco.