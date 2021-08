Quest'oggi Sebastiano Luperto, difensore dell'Empoli prelevato dal Napoli, ha tenuto la conferenza stampa di presentazione. Ecco quanto riportato dalla nostra redazione.

"Quanto sei felice di essere qui? Sono molto contento di questo ritorno, ho sentito molta fiducia intorno a me e non ho esitato a rispondere di sì all'offerta dell'Empoli".

"Quanto sei cresciuto rispetto a quando giocavi qui? Mi sento molto cresciuto, nonostante la retrocessione dello scorso anno mi è servito da esperienza e cercherò di metterla in campo per conquistare la salvezza".

"Cosa dovete fare per raggiungere la salvezza? Dobbiamo essere bravi a non esaltarci quando vinciamo come non deprimerci con le sconfitte. Proveremo ad essere quadrati".

"Quanto è stato importante Andreazzoli nella tua decisione? Mi voleva fortemente, questo è stato decisivo per la mia scelta di ritornare".

"Prossima partita non facilissima contro la Juventus? Bisogna andare a Torino per fare risultato, serve fare un gol più di loro. Scherzi a parte, loro hanno grandi campioni ma cercheremo di non snaturarci".

"Preferisci la difesa a 3 o a 4? Io mi sento meglio con la difesa a quattro, ma va bene tutto. Intanto voglio ripagare la fiducia dell'ambiente".