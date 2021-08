Ferrara: "Scena significativa tra Koulibaly ed Insigne. Spero che Manolas resti, perché è manifestato che lui voglia ritornare a casa"

A Radio Kiss Kiss Napoli, nel corso di 'La Città del Calcio', è intervenuto Ciro Ferrara, ex difensore del Napoli. Di seguito le sue parole:

"L'emozione di tornare al Maradona per la prima volta è stata intensa, mi commuovo anche adesso a rivedere le immagini. Il Napoli di domenica ha dimostrato personalità, mi è piaciuto anche come ha reagito all'espulsione di Osimhen. Ormai Insigne è un calciatore maturo e dopo la vittoria dell'Europeo vedo che possiede una personalità più forte. Spalletti sta facendo un ottimo lavoro. Il Napoli si è dimostrato maturo e consapevole, ho visto una squadra serena, tranquilla nei propri mezzi nonostante la partita si fosse messa in salita dopo poco tempo, fra l'infortunio di Zielinski e il rosso di Osimhen. Il Venezia poteva essere imprevedibile, ma i partenopei si sono compattati".

Poi, ha continuato: "Spalletti è esperto, e l'uomo simbolo lo è stato Insigne. Spero che possa rimanere ancora a Napoli, e presto poter ridiscutere il rinnovo: lo stadio si è schierato dalla sua parte, i cori a lui dedicati sono stati una richiesta esplicita al presidente. Un'altra scena, importante e significativa, è stata quando, dopo la partita, Koulibaly si è sfilato la fascia di capitano e l'ha restituita ad Insigne. Speriamo che Manolas resti, perché è manifestato che lui voglia fare rientro a casa".