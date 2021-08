Il mercato della Roma non è ancora finito, infatti, dopo il mancato arrivo di Xhaka (prima scelta di Mourinho), i Friedkin mettono nel mirino l'ex obiettivo del Napoli Zakaria.

Secondo il Corriere dello Sport, Tiago è a lavoro per il centrocampista del Borussia Moenchengladbach e si sarebbero registrati passi in avanti tra i due club per la trattativa. Il calciatore svizzero ha il contratto in scadenza nel 2022 per cui la Roma tenta di assicurarselo per meno di venti milioni offrendogli un quadriennale da due milioni più bonus. Zakaria ha già mostrato il suo gradimento per il trasferimento, mentre la Roma con il suo arrivo andrebbe a colmare l'assenza di Diawara, in partenza visto le diverse caratteristiche non adatte al gioco di Mourinho.

Al riguardo arriva anche il commento di Tancredi Palmeri tramite Twitter:

