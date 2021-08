Scozzafava: "Ora che Insigne rischia di andar via i napoletani mostrano il loro amore. Penso che ieri ADL abbia rotto il ghiaccio"

Alla radio ufficiale della SSC Napoli, Radio Kiss Kiss Napoli, è intervenuta Monica Scozzafava, giornalista del Corriere della Sera. Queste le sue parole:

"Insigne per la prima volta ha provato l'amore incondizionato della sua gente verso di lui. La gente, come nella vita, anche nel calcio si rende conto del valore delle persone quando le sta per perdere. A volte è stato criticato per il suo carattere e per i suoi modi di fare che nascono dalla sua timidezza. Penso che già ieri sera De Laurentiis abbia un po' rotto il ghiaccio, il presidente sa che basta una carezza per il capitano. Parlando, i due per trovare un accordo dovranno usare anche il cuore".