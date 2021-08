Tre club di Serie A su Ahmedhodzic: spunta anche il Napoli!

Dopo aver marcato Mbappé all'Europeo, Anel Ahmedhodzic è pronto per approdare in Italia ma a contenderselo ci sono ben tre squadre.

Il bosniaco, in attesa di un segnale da parte del Malmö, costa 4 milioni e incuriosisce tre club pronti a rimpiazzare i calciatori in partenza. Gasperini, infatti, pensa a lui per trasformarlo nel nuovo Romero (ceduto al Tottenham), mentre il Napoli aspetta Manolas nel caso dovesse accettare all'Olympiacos a quel punto Giuntoli proverà il colpo per il calciatore. Infine, si inserisce la Lazio in cerca di un'alternativa di Luiz Felipe, ma anche i biancocelesti aspettano una cessione: quella di Vavro, corteggiato dall'Almeria e dal Torino.

Il ventiduenne spinge per iniziare una nuova avventura in Italia ma aspetta per centrare la qualificazione con il Malmö in Champions League. A riportarlo è il Corriere dello Sport.