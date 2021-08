Insigne offerto a due squadre di Serie A

Secondo l'edizione odierna del Corriere della Sera, Lorenzo Insigne sarebbe stato offerto a due club del nostro campionato.

A proporre il capitano del Napoli sarebbe stato il suo procuratore, Pisacane.

Pisacane e Insigne sono infastiditi dal trattamento riservato loro dalla dirigenza. Non solo De Laurentiis non vuole alzare la sua proposta di rinnovo, pari a 3.6 milioni di euro, ossia un milione di euro in meno di quello che il capitano percepisce in questo momento, ma soprattutto sembra quasi non abbia interesse nel farlo.

Non sono mai stati fissati incontri per risolvere questa questione, che dovrebbe avere importanza principale. Insigne, di conseguenza, ha iniziato a guardarsi intorno, i club disposti ad accontentare il 10 della nazionale ci sono e non sono pochi.

Pisacane ha parlato in Italia con Inter e Milan, i due club sono seriamente interessate ad Insigne. L'Inter è in vantaggio sui cugini per prenderlo in scadenza di contratto, in quanto i rossoneri hanno già Rebic e Leao, che andrebbero prima venduti, su quella fascia.