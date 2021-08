Altafini convinto: "Il Napoli ha sbagliato con Koulibaly"

Josè Altafini, ex calciatore, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli nel corso della trasmissione Radio Goal, rilasciando alcune dichiarazioni. Ecco quanto evidenziato dalla nostra redazione

"Osimhen può arrivare a 25 goal, non è come Leao che è svogliato. Il nigeriano farà un grande campionato così come lo farà Vlahovic nel caso restasse in Italia.

Kaio Jorge? Mi dicono sia molto bravo. Se questi giocatori vengono cercati da Milan e Juve vuol dire che son bravi. Serie A? Dopo la Juve, Inter e Milan c'è il Napoli con l'Atalanta.

Secondo me alcuni anni fa la società ha sbagliato, il Napoli avrebbe dovuto vendere Koulibaly ad 80 mln per rifare la squadra".