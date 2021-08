Venerato: "Visite mediche per Juan Jesus, ecco quanto guadagnerà al Napoli"

Ciro Venerato, esperto Rai di calciomercato, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli nel corso della trasmissione Radio Goal, rilasciando alcune dichiarazioni. Di seguito sono riportate le sue parole:

"Juan Jesus? E' fatta, il calciatore ha svolto le visite mediche. Tra questa notte e questa mattina sono stati limati gli ultimi dettagli. Juan Jesus firmerà un contratto di un anno e andrà a percepire con i bonus un milione di euro.

L'arrivo di Juan Jesus non esclude l'acquisto di un altro centrale di difesa nel caso in cui Manolas dovesse partire.

Terzino sinistro? Vi posso dare una notizia. Nelle ultime ore il Chelsea avrebbe trovato un accordo con il Lione per la cessione di Emerson tramite la formula del prestito con obbligo di riscatto fissato a 20 milioni.

Emerson si trova in grande in difficoltà, vorrebbe firmare il contratto visto lo stipendio offerto dal Lione ma la sua volontà è quella di tornare in Italia e farsi allenare da Spalletti.

Insigne? Posso solo dirvi che domani il suo procuratore, Vincenzo Pisacane, sarà a Milano".