Estupinan vuole il Napoli, la situazione

Il Corriere del Mezzogiorno, nella sua edizione odierna, si è concentrato sulla situazione terzino sinistro del Napoli, fornendo importanti aggiornamenti su Pervis Estupinan.

Il terzino ecuadoriano, inserito nella top 11 della scorsa Copa America, ed entrato molto bene contro il Chelsea nella sfida per la Supercoppa Europea, ha dichiarato di preferire il Napoli al West Ham.

Il Napoli, per affondare il colpo, sta aspettando l'uscita di Ounas, per cui non è ancora arrivata un'offerta ritenuta idonea sia da club che da giocatore.

Giuntoli tratta con il Villareal per chiudere la trattativa con un prestito oneroso pari a 1.5 milioni di euro e il diritto di riscatto.