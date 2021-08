RAI - Venerato: "Rinnovo Insigne? Vi spiego bene la situazione"

Ciro Venerato, esperto Rai di calciomercato, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli nel corso della trasmissione Radio Goal, rilasciando alcune dichiarazioni. Di seguito sono riportate le sue parole:

"Lorenzo Insigne non andrebbe per nessuna cifra al mondo allo Zenit San Pietroburgo. Le mie parole trovano conferma in quelle di Vincenzo Pisacane, mai contattato finora dal club russo. Le posizioni delle parti restano le stesse: se entro il 31 agosto arriverà qualche club che soddisfi economicamente Aurelio De Laurentiis (ossia con 30 milioni di euro) e tecnicamente il capitano partenopeo, allora potrebbe anche partire.

Addio a zero? Se il Napoli proponesse destinazioni sgradite al calciatore, quest'ultimo ribadirebbe la sua volontà di rispettare il suo contratto e rimarrebbe alle dipendenze di Luciano Spalletti, un tecnico che gli piace, per un altro anno e poi andrebbe via a parametro zero il prossimo giugno, andando a guadagnare cifre più alte.

Barcellona, Atletico Madrid, Roma, Milan, Inter, Everton e altri club inglesi lo prenderebbero volentieri gratis tra un anno".