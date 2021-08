Prof. Trombetti: "Rinnovo Insigne? Mi auguro soltanto una cosa"

Guido Trombetti, professore ed editorialista di Repubblica, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli nel corso della trasmissione Radio Goal, rilasciando alcune dichiarazioni. Ecco quanto evidenziato dalla nostra redazione:

"Insigne? E' un grandissimo calciatore ma se vuole può andare via. Certo mi dispiacerebbe ma dobbiamo capire che il calcio non è più come quello di una volta. Così come Messi è andato via dal Barcellona, anche Insigne può andare via dal Napoli.

Rinnovo? Questa situazione del rinnovo di Insigne mi preoccupa e vi spiego il motivo. Mi auguro soltanto che questa telenovela si concluda quanto prima, non mi interessa come. Insigne può anche andare via, la cosa importante è che si arrivi subito ad una decisione. Sarebbe troppo rischioso mettere nelle mani di Spalletti il destino del capitano, dopo ciò che è successo con Totti ed Icardi.

Rapporto con De Laurentiis? Non è molto buono, per quello che so durante i giorni del ritiro a stento si sono salutati. E' bene che i tifosi sappiano che qualsiasi cosa accade a Napoli è dovuta sempre al presidente, sia nel bene che nel male. Spero che il presidente assuma quanto prima una posizione, senza mettere Spalletti in difficoltà".