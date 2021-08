I tifosi del Napoli chiedono la conferma di Insigne: sui social spunta l'hashtag #MeritiamoUnFinaleDiverso

Nelle ultime ore sta circolando sui social un messaggio lanciato da alcuni tifosi del Napoli in cui chiedono a gran voce il rinnovo del capitano, che al momento sembra essere lontano. Ecco quanto evidenziato dalla nostra redazione:

"Quest’oggi abbiamo preso l'iniziativa di far ritornare di fiamma l’hashtag #MeritiamoUnFinaleDiverso per Insigne. Sappiamo di non essere determinanti in una trattativa, soprattutto date alcune complicanze.

Cerchiamo solo di sfruttare la potenza enorme dei social network cercando di far passare il messaggio quanto più possibile e di far sentire la vicinanza della piazza a Lorenzo… poi chissà, sarebbe bello pensare che un giorno, se dovesse rinnovare, che un po’ è stato anche merito nostro. Lo facemmo anche l’anno scorso , per la prima volta, per Mertens. Basta cercare su internet per capire, per fortuna, il successo che ha fatto".