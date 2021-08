Luperto all'Empoli, agenti attesi a Castel di Sangro: la cifra del prestito

AGGIORNAMENTO - Oggi è prevista la chiusura della trattativa con il Napoli per Sebastiano Luperto all'Empoli. Tanto che gli agenti del giocatore, Caliandro e Nappi, sono attesi a Castel di Sangro per le firme.

ORE 15.11 - Ciro Venerato, esperto di calciomercato, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli nel corso della trasmissione Radio Goal, rilasciando alcune dichiarazioni. Di seguito sono riportate le sue parole:

"Domani il Napoli conta di definire gli ultimi dettagli per il prestito di Luperto all'Empoli sulla base di 500mila euro".

Ritorno in Toscana, dunque, per il difensore leccese, che per l'ennesima volta lascia Napoli a titolo temporaneo.