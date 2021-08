Zakaria si allontana dal Napoli, trattative in corso con un altro club di Serie A

Come riportato dal noto esperto di mercato Gianluca Di Marzio, il centrocampista del Borussia Mönchengladbach Denis Zakaria a lungo seguito dal Napoli, sarebbe finito nel mirino dell'Atalanta.

Antonio Percassi, presidente del club bergamasco, ha avviato i contatti con il club tedesco per il centrocampista classe 1996. Un'operazione che si concretizzerebbe, nel caso verranno raggiunti gli accordi, a titolo definitivo.

Dopo i due colpi in entrata di Musso e Demiral la società orobica è alla ricerca di un rinforzo anche a centrocampo, al termine dell'ennesima stagione ad alto livello da parte della formazione di Gasperini la società proverà ad infoltire la rosa in vista della prossima stagione in cui i nerazzurri saranno protagonisti in tre competizioni.