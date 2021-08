Su Sky complimenti alla Juventus che perde 3-0, Pistocchi attacca: "Nessuno vuole fare la fine di Adani"

Sconfitta per 3-0 contro il Barcellona nel Trofeo Gamper per la Juventus di Massimiliano Allegri. Serata negativa anche per Cristiano Ronaldo, impiegato per i primi 45' e protagonista solo di un tiro nello specchio.

Gli uomini di Koeman nel primo match senza Lionel Messi si sono imposti contro la compagine bianconera con le reti siglate da Depay, Braithwaite e Puig.

Nonostante la roboante sconfitta da parte della Juventus sui social c'è chi ha fatto presente dei giudizi positivi espressi su Sky:

"Una serie infinita di complimenti per la prestazione della squadra di Allegri da parte dei telecronisti Sky".

Commento alla quale ha risposto prontamente con ironia Maurizio Pistocchi dicendo:

"Nessuno vuole fare la fine di Adani".

Al commento pungente espresso dal giornalista Mediaset hanno seguito una serie di commenti critici nei suoi confronti alla quale, dopo il commento ironico sull'addio di Adani a Sky, ha rincarato la dose rispondendo ai molti messaggi con queste parole:

"Solo le organizzazioni criminali pensano di risolvere tutto chiudendo la bocca ai giornalisti. Le partite vanno valutate per il gioco espresso: per questo chi pensa che vincere sia l’unica cosa che conta sbaglia".