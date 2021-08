Tutino-Parma, la trattativa è ferma per un motivo

Situazione di stallo tra Napoli e Parma per Gennaro Tutino. I due milioni, che separano l'attaccante ex Salernitana dalla sua nuova avventura con il club gialloblu, sembrano un gap alla quale nessuno delle due società interessate voglia trovare rimedio.

Secondo quanto riferito da Il Corriere dello Sport pare che il Parma non voglia fare mosse ulteriori mosse per aggiudicarsi Tutino, quindi ostinatamente si resta distanti a quei due milioni che probabilmente sono decisivi per la chiusura della trattativa. Ci sono ancora venti giorni abbondanti per definire un affare che comunque sembra destinato a concludersi per il verso giusto".