Giuntoli alla ricerca del terzino sinistro: sondaggio per il giocatore del Villarreal

Secondo quanto riportato da Repubblica, Pervis Estupinan sarebbe l’ultimo nome sulla lista del d.s. del Napoli Cristiano Giuntoli, il quale avrebbe contattato il Villarreal chiedendo il giocatore in prestito con diritto di riscatto.

Occhi puntati anche dalla Premier per il terzino sudamericano, il Napoli però resta vigile sul laterale soprattutto perché gli azzurri non sono ancora riusciti a trovare il calciatore adatto per quel ruolo. I nomi sono già tanti, in cima alla lista sembra esserci ancora Emerson Palmieri.