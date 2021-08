Bruscolotti: "Mi preoccupa la situazione sul rinnovo di Insigne"

L'ex capitano del Napoli, Beppe Bruscolotti, è intervenuto ai microfoni di Canale 21 nel corso della trasmissione "Tutti in ritiro". Ecco quanto evidenziato:

"Questa situazione sul rinnovo di Insigne mi preoccupa e non poco: si tratta pur sempre del capitano del Napoli. Dall'altra parte questa tranquillità tra le parti mi rasserena. Da ex capitano degli azzurri mi dispiace che non si riesca a trovare un accordo in tempi brevi.

Spalletti? Lo scorso anno abbiamo avuto molti problemi per quanto riguarda l'equilibrio della squadra. Il mister sta lavorando molto sul singolo e sulla testa dei giocatori. Sono degli elementi fondamentali soprattutto per il reparto dei centrocampisti che l'anno scorso hanno sofferto molto.

Sul rapporto squadra-tifosi? Erano tempi diversi i miei. Noi andavamo nei club a trovare i tifosi e non potevamo fare due passi che ci saltavano addosso. Quando arriveranno le maglie? Questo non lo so, posso dire solamente che l'uscita dei nuovi completi è un momento importante per unire ancor di più tifoseria e squadra".