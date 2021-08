Rinnovo Insigne, De Laurentiis pronto a fare leva sulle vicende di Messi e Lukaku

Luca Marchetti, giornalista di Sky Sport, ha rilasciato alcune dichiarazioni sul rinnovo di Lorenzo Insigne. Il rinnovo del capitano è (al momento) la preoccupazione maggiore dei tifosi azzurri e ciò che filtra dalle parti non rassicura.

Si parla di divergenze economiche e relazionali, Marchetti ha commentato la situazione da un'altra prospettiva:

"De Laurentiis farà leva sulle notizie relative a Leo Messi e Romelu Lukaku per spingere Insigne ad abbassare le pretese per l'ingaggio. Il clima è lo stesso che si respira all'estero, la situazione riguarda tutti. La speranza è che, come per Leo Messi, si arrivi ad una collaborazione. Certo è che per Insigne parliamo di cifre completamente diverse, in proporzione, neanche un decimo. Giusto però che il Napoli ragioni sui bilanci, così come è giusto che Insigne voglia capitalizzare. Per questo motivo, c'è distanza tra domanda e offerta".