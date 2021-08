Ascoli, parla il presidente: "Dal Napoli prenderei solo lui"

Carlo Neri, presidente dell'Ascoli, è intervenuto in diretta su radio Kiss Kiss Napoli. L'Ascoli sarà la prima squadra ad affrontare il Napoli nel ritiro in Abruzzo, partita in programma per domenica pomeriggio. Il presidente del club di Serie B ha commentato l'interesse su alcuni giovani del Napoli:

"Amichevole con il Napoli? Per noi è più di un rodaggio, ci teniamo molto. È un amichevole di assoluto prestigio per la caratura internazionale del Napoli. Il Napoli è una delle squadre più forti del mondo.

Occasione per parlare anche di mercato? So che il nostro direttore sportivo sta parlando la dirigenza del Napoli perché ci sono dei ragazzi che ci interessano. L'amichevole per noi è di assoluto prestigio, ci fa tornare il sapore della serie A, a cui stiamo mirando. E poi con il Napoli ci unisce un'altra cosa, entrambe abbiamo avuto in squadra Maradona.

Chi prenderebbe gratis dal Napoli, se potesse? Avete quel fuoriclasse in attacco, Osimhen, datemelo subito!".