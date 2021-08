De Laurentiis tiene d'occhio il bilancio, ma il mercato vuole una soluzione: l'idea di Giuntoli

Il presidente Aurelio De Laurentiis sa di dover fare mercato ma al con tempo è consapevole di dover tenere anche d'occhio il bilancio, soprattutto dopo la mancata qualificazione in Champions League. Il Napoli però deve trovare una soluzione, e proprio di questo ne parla la Gazzetta dello Sport che scrive così al riguardo:

"Il Napoli è vigile, pronto a capitalizzare l'eventuale convenienza. Giuntoli, per assicurarsi un esterno mancino e un metodista, è da mesi in trattativa con mezza Europa. Molte discussione e un'unica richiesta: avere i calciatori in prestito. Una formula che non è in sintonia con il mercato attuale, chi cede vuole realizzare. Sull'esterno destro Di Lorenzo è una garanzia. Ma Giuntoli tenta di ricomporre a Napoli la coppia di esterni della Nazionale, magari ingaggiando Emerson Palmieri".