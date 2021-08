TURRIS NAPOLI PRIMAVERA

90' - Finisce la partita senza recupero, vince la Turris per 1-0 con la rete su punizione di Giannone. Un buon Napoli ha giocato con caparbietà e cuore al cospetto di una squadra professionistica come la Turris che disputerà il prossimo campionato di Serie C.

88' - Gran salvataggio di Giannini che effettua una diagonale precisa e anticipa il diretto marcatore, pronto a mettere in rete un cross proveniente dalla sinistra.

84' - Stacco di testa di Di Nunzio sugli sviluppi di un calcio d'angolo, palla di poco alta.

83' - Pazzesco Pontillo! Pandolfi salta un avversario e va al tiro a botta sicura dal cuore dell'area ma il centrale azzurro si immola in scivolata e salva il Napoli.

80' - Grande occasione per la Turris! Sponda di Pandolfi per Loenetti, ribatte Pontillo. Sul prosieguo dell'azione colpo di testa di Pandolfi, ma Provitolo si rifugia in angolo con l'ausilio del palo.

74' - Napoli molto aggressivo, i ragazzi di Frustalupi (quasi tutti classe '04) provano a sopperire con l'agonismo a l'evidenza differenza fisica dei calciatori professionisti della Turris.

73' - Colpo di testa di Esempio sugli sviluppi di un calcio d'angolo, pallone bloccato da Provitolo.

71' - Triplo cambio nel Napoli: esce il portiere Pinto, poi anche Di Dona e Vergara. Dentro Provitolo, Di Palma e Scognamiglio. Altri cambi anche per la Turris.

70' - Con il mancino ci prova Vergara rischiando la giocata con il pallonetto, palla alta ma bella giocata del 7 azzurro.

66' - Altri due cambi nel Napoli: escono Costanzo e Acampa, dentro Giannini e Dodaro (calciatore ex Fiorentina e ora in prova con gli azzurrini, ndr).

63' - Doppio cambio nel Napoli: escono Spavone e Marranzino, dentro Flora e De Pasquale.

62' - Napoli in avanti: Pesce scambia con Marranzino, calcio in porta con il destro ma para il portiere della Turris Abagnale appena entrato.

60' - Ben 7 cambi in un colpo solo della Turris. Da segnalare anche l'ingresso di Claudio Manzi, ex capitano della Primavera azzurra passato al Lille nel corso dell'affare Osimhen.

58' - Ancora Turris in avanti, pericoloso Leonetti ma salva Pontillo.

55' - Triplo cambio nel Napoli: escono Barba, Daniel Hysaj (cugino di Elseid, ndr) e Ambrosino. Dentro Rossi, Pontillo e Pesce.

52' - Tiro di Longo in area, respinge in angolo Barba.

51' - Ancora angolo battuto da Franco sul secondo palo per Verutti, il mancino dell'esterno finisce a lato.

49' - Ottimo spunto di Di Dona sulla destra, palla in area per Vergara che viene chiuso al momento del tiro da Lorenzini.

47' - Ancora Giannone pericoloso, prova il pallonetto con il mancino ma il pallone termina fuori.

46' - Prima iniziativa della Turris. Angolo battuto da Franco, la palla spiove sul secondo palo con Varutti che prova la rovesciata, palla fuori.

45' - Iniziato il secondo tempo. Un cambio nel Napoli: fuori Longobardi e dentro Gioielli.

Squadre in campo.

45' - Termina il primo tempo.

45' - Ripartenza della Turris con Giannone, l'ex azzurro va al tiro dalla distanza ma si oppone Barba con il corpo.

44' - Traversa del Napoli! Bella combinazione tra Ambrosino e Marranzino, quest'ultimo va al tiro da fuori area con il destro ma la palla scheggia la parte alta della traversa e termina fuori.

43' - Tiro dalla distanza di Giannone con il sinistro, para a terra Pinto.

37' - Azione pericolosa della Turris, palla in area per Longo fermato a due passi dalla porta fermato da Costanzo.

34' - Ammonito Barba per un fallo ai danni di Varutti. L'esterno della Turris resta a terra dolorante. Sugli sviluppi della punizione la palla viene scaricata su Franco che dai 25 metri prova il tiro a giro con il sinistro sul secondo palo: palla ampiamente a lato.

23' - Ancora Turris pericolosa. Cross dalla sinistra di Verrutti, dal lato opposto raccoglie Nunziante che calcia al volo ma Pinto è attento e respinge.

20' - GOL DELLA TURRIS! GIANNONE! Punizione perfetta dal limite dell'area del 10 della Turris: palla che scavalca la barriera e si insacca alla destra di Pinto che non ci arriva. Ricordiamo che Luca Giannone, classe '89, è un prodotto del vivaio del Napoli e spesso in Primavera ha giocato insieme a Lorenzo Insigne (che al tempo giocava sotto età in Primavera).

14' - Rete annullata alla Turris. Grande giocata in area di Franco, il più attivo tra i suoi, che salta un avversario in area e calcia in porta: salva Pinto, sulla ribattuta Longo mette in rete ma era in posizione irregolare.

11' - Errore in disimpegno della Turris, Ambrosino per poco non intercetta la sfera. Si sarebbe trovato tutto solo davanti al portiere Perina.

8' - Ammonito Franco nella Turris per un brutto fallo a metà campo ai danni di Marranzino.

5' - Tiro in porta di Longo: si gira al limite dell'area e calcia di sinistro, pallone debole parato da Pinto.

2' - Napoli subito in difficoltà. Persa palla in uscita dagli azzurrini, la Turris recupera palla al limite dell'area con Franco, sfera a Verutti che crossa in area ma libera Costanzo.

1' - Iniziata la partita!

I calciatori della Turris salutano gli spettatori, in tribuna presenti circa 500 tifosi.

18.25 - Squadre in campo.

Buonasera cari lettori di SpazioNapoli e benvenuti alla diretta testuale di Turris-Napoli Primavera, amichevole precampionato. Si tratta del secondo test per la squadra di mister Frustalupi, che proprio ieri ha terminato la preparazione nel ritiro di Castel di Sangro. Gli azzurrini si presentano a questo match con tante assenze, visto che molti ragazzi sono stati chiamati in prima squadra ad allenarsi a Castel Volturno agli ordini di mister Spalletti.

TURRIS NAPOLI PRIMAVERA, LE FORMAZIONI UFFICIALI

TURRIS (3-4-3): Perina; Esempio, Lorenzini, Verrutti, Loreto; Nunziante, Tascone, Franco, Giannone; Longo, Leonetti.

A disposizione: Abagnale, Di Nunzio, Manzi, Da Dalt, Bordo, Iglio, Palmucci, Pandolfi, D'Oriano. Allenatore: Caneo.

NAPOLI PRIMAVERA (3-4-3): Pinto; Barba, Hysaj, Costanzo; Acampa, Spavone, Di Dona; Vergara, Ambrosino, Marranzino.

A disposizione: Provitolo, Turi, Rossi, Pontillo, Giannini, Goielli, Dodaro, Di Palma, Flora, Scognamiglio, De Pasquale, Pesce. Allenatore: Frustalupi.

Dal nostro inviato allo stadio Liguori: Pasquale Giacometti