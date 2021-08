Bomba Lukaku, il Chelsea rilancia con un'offerta complessiva da 120 milioni! I dettagli

Il Chelsea non molla Romelu Lukaku. Secondo quanto riferito da Sky Sport, i Blues sarebbero pronti a mettere sul piatto 120 milioni, compresivi del cartellino di Marcos Alonso. L'Inter vacilla e comincia a considerare seriamente la cessione del suo miglior giocatore.

La grande differenza con quello che trapelava negli ultimi giorni è che Big Rom non sarebbe più così convinto di rimanere a Milano. Al giocatore è stato proposto un contratto da 15 milioni di euro a stagione per convincerlo a rivestire la maglia dei Blues. Cifra che lo avrebbe fatto vacillare.

Per la punta belga si tratterebbe di un ritorno lì dove la sua carriera nel grande calcio iniziò, nel 2011. Fu infatti acquistato dai londinesi appena 18enne, per 12 milioni di euro dall'Anderlecht. Finì per non trovare spazio e, dopo un paio di prestiti, fu ceduto all'Everton. Riprovarono a riportarlo a Stamford Bridge, nel 2017, quando sulla panchina c'era proprio Conte, ma lui scelse lo United.

Intanto l'Inter comincia a studiare chi possa sostituirlo. Un'idea è quella che porterebbe a Duvan Zapata, ma, se dovesse davvero partire l'MVP della scorsa Serie A, l'obbiettivo numero uno dei nerazzurri diventerebbe Dusan Vlahovic.