RAI - Emerson e Zakaria nel mirino, tante cessioni in vista; ecco il vero problema del rinnovo di Insigne

Ciro Venerato, esperto di calciomercato, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli nel corso della trasmissione Radio Goal, rilasciando alcune dichiarazioni. Ecco quanto evidenziato dalla nostra redazione:

“Il Napoli monitora il terzino sinistro e il mediano, ovvero Emerson e Zakaria che sono i profili più attenzionati. Qualche novità c’è sulle uscite. Il Napoli ha chiesto tempo al Crotone per la trattativa legata a Contini. Per Tutino il Napoli sta valutando l’offerta del Parma che è, al momento, in vantaggio su Salernitana e Monza.

C’è una situazione che si è sviluppata nel week end, il Marsiglia ha un accordo con Ramadani per Maksimovic. Si attende il Siviglia che sta valutando la cessione di Koundé per poi fiondarsi sul serbo ex Napoli.

Se arrivasse un’offerta importante intorno ai 25 milioni per Ounas ADL ci penserebbe. Ounas è un giocatore in uscita però il Napoli vuole venderlo bene: quella è la base di partenza.

Luperto probabilmente andrà all'Empoli, il Napoli sta trattando con la società toscana. C’è una sorta di promessa da parte del Napoli, al momento l’Empoli è in pole per il centrale leccese.

Spero che in Abruzzo si arrivi alla fumata bianca per Insigne ma non lo darei per certo. La realtà è che ci sono tante cose da chiarire e risolvere. Attualmente ci sono problemi sia economici che tecnici, che Napoli si potrà garantire ad Insigne. E poi ultimo ma non ultimo il rapporto con il presidente che ha bisogno di una rinfrescata, c’è bisogno di un chiarimento che manca secondo me da quando ci fu l’ammutinamento".