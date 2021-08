Giulio Dini, ex procuratore di Spalletti: "Gaetano è un talento, può essere il vice Zielinski"

Giulio Dini, ex procuratore di Luciano Spalletti, ha parlato ai microfono di Radio Kiss Kiss Napoli nel corso della trasmissione "Radio Goal". Ecco quanto evidenziato:

"L'amichevole con il Bayern Monaco è servita per collaudare la propensione dei giovani a essere testati e valutati da Spalletti, sono partite che servono il giusto, al massimo per mettere benzina nei muscoli. Se vogliamo essere provocatori queste partite sono soprattutto test atletici, possono servire per i giocatori meno conosciuti, quelli che vengono dal basso o che vengono da fuori.

Gianluca Gaetano? Lui è un talento, per me può diventare un fortissimo giocatore box-to-box, quando si avvicina alla porta può essere letale. Per me può essere un vice Zielinski, in serie B ha giocato benissimo. Se rimane a Napoli vuol dire che avrà lo spazio che merita".