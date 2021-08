Del Genio: "Diamo il giusto valore alla vittoria del Napoli, il motivo"

Il giornalista Paolo Del Genio ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli nel corso del programma 'Radio Goal' per commentare la vittoria del Napoli sul Bayern Monaco. Queste le sue parole:

"Per entrambe le squadre nel primo tempo c'erano in campo 6-7 titolari e il Napoli ha tenuto botta mantenendo lo 0-0. Possiamo dire che nei primi 45' è stata una partita vera. Invece, nel secondo tempo il Bayern ha cambiato praticamente tutti, i bavaresi in campo non avevano nessun calciatore che giocherà davvero una partita della prossima stagione. C'erano calciatori che saranno ceduti e molti giovani, per questo diamo il giusto valore alla vittoria del Napoli. I partenopei hanno segnato i tre gol nel momento in cui è entrato Ounas, che se verrà ceduto mi sembra davvero uno spreco. Nella ripresa Spalletti ha schierato un 3-5-1-1 con l'algerino alle spalle di Osimhen. Ci sono state molte variazioni tattiche ed esperimenti, inoltre c'è sicuramente da evidenziare la buona prestazione da parte di Lobotka".