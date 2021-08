Festa a sorpresa per Insigne al rientro dalle vacanze: le foto

Lorenzo Insigne è tornata finalmente a casa dopo le meritate vacanze da Campione d'Europa con l'Italia. Il capitano del Napoli si unirà alla squadra per il ritiro di Castel di Sangro. Nel frattempo la sua famiglia gli ha fatto una bellissima festa a sorpresa al rientro in città per festeggiarlo nel miglior modo possibile.

Di seguito le foto: