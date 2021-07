Il Napoli travolge il Bayern Monaco in amichevole: un precedente fa ben sperare i tifosi

Importante successo quello ottenuto oggi dal Napoli in amichevole contro il Bayern Monaco per 0-3, non tanto sotto il profilo del risultato, bensì per migliorare in autostima e convinzione.

Non è la prima volta, comunque, che gli azzurri si impongono all'Allianz Arena. L'ultima volta fu nell'agosto del 2017, in occasione dell'Audi Cup. In quell'occasione il Napoli allenato da Maurizio Sarri si impose per 0-2 sulla squadra di Ancelotti, con le reti di Koulibaly e Giaccherini.

I tifosi partenopei ricorderanno quella stagione per i 91 punti ottenuti al termine del campionato di Serie A. Un precedente certamente incoraggiante e che fa ben sperare i supporters azzurri in una grande stagione da parte del Napoli.